David Carreira subiu ao palco do Multiusos de Guimarães e contou novamente com a presença do irmão, Mickael.

No Instagram, o cantor não tardou a destacar algumas imagens do momento em que se cruzou de novo com o irmão em palco.

"O momento mais feliz em palco. Amo-te", escreveu na legenda das imagens.

Por sua vez, Mickael Carreira também partilhou na sua página de Instagram um vídeo e algumas fotografias. "Contigo, sempre. Amo-te", disse.

Além de ter estado neste concerto, Mickael também atuou no espetáculo do irmão no Coliseu de Lisboa, e o mesmo aconteceu com a jovem Eva Costa, que é uma das bolseiras da associação Sara Carreira.

"A nossa bolseira esteve no Coliseu de Lisboa e no Multiusos de Guimarães ao lado do nosso embaixador, David Carreira. Que bom ver a Eva Costa a brilhar! Obrigada ao público e ao David Carreira pela oportunidade", pode ler-se numa publicação feita na página de Instagram da associação.

