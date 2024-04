David Carreira esteve hoje, 5 de abril, no programa 'Casa Feliz', na SIC, para falar do seu próximo concerto, marcado para o dia 11 de maio no Meo Arena.

À conversa com Diana Chaves, o artista falou do filho, Lucas, de um ano, que nasceu da sua relação com a atriz Carolina Carvalho.

Questionado sobre a tarefa relacionada com o filho que menos gosta de fazer, David respondeu: "Só não consigo mudar fraldas".

"Eu sei, [mas] odeio. Peço ajuda a quem está em casa. Pode ser uma pessoa que mal conheço [e digo]: 'Parabéns, prazer, ganhaste a hipótese de poder mudar fraldas ao Lucas'. Eu sei, [mas] odeio", confessa.

Veja a conversa completa.

Leia Também: Fotos das férias de Diana Chaves com a filha em destaque. "Está grande"