Já passaram quatro anos desde que o talentoso e popular músico David Bowie morreu. Foi precisamente no dia 10 de janeiro que o 'camaleão do rock' partiu, depois de travar uma batalha contra um cancro, pouco tempo após o lançamento do álbum 'Blackstar'.

Em memória de David Bowie, clique na galeria e relembre a carreira do visionário artista britânico, que celebraria 75 anos este sábado, 8 de janeiro.

