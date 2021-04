Um século a combinar inovação, design e paixão levou a Maserati a criar veículos emblemáticos, que mudaram a forma como o mundo encara o automóvel – para sempre.

Hoje, esta receita singularmente italiana inaugura um novo capítulo com a chegada de um novo embaixador global da marca: David Beckham.

Ícone do desporto a nível global, filantropo, homem de negócios e pioneiro do estilo, David Beckham é o parceiro perfeito para acompanhar a Maserati na próxima etapa da sua viagem, rompendo fronteiras e conduzindo a marca rumo à vanguarda do setor automóvel do século XXI.

David Beckham referiu: "É um momento emocionante para mim iniciar esta parceria com a Maserati. Uma emblemática marca italiana, que partilha o meu apreço pelo melhor da inovação e do design. Anseio por trabalhar de perto com a marca num momento tão crucial da sua história, e na continuação do seu crescimento a uma escala global".

O primeiro ato que reúne os valores da Maserati e de David Beckham é um filme inspirador, que exibe o espírito inovador que leva David Beckham a realizar um audaz ato de condução de um Maserati, pelo puro prazer de fazer o inesperado.

O filme mostra o Embaixador da Maserati a conduzir o derradeiro SUV de alta performance da marca – o Levante Trofeo.