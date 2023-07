Casados há 24 anos, David e Victoria Beckham sempre se mostraram inseparáveis, mesmo durante a agitada carreira do ex-jogador de futebol.

Numa entrevista ao jornal The Sun, David lembrou um dos momentos mais marcantes da sua carreira, quando esta já se encontrava na reta final.

Em 2013, quando o seu contrato com os LA Galaxy estava a terminar, David tinha planeado com a mulher deixar os Estados Unidos e voltar a viver em Londres. Contudo, uma proposta de última hora alterou os planos.

"Foi a primeira vez que a Victoria pôde escolher para onde nos mudaríamos, porque antes a família tinha sempre que se mudar comigo”, notou.

"A Victoria decidiu voltar para Londres, onde está negócio dela. No regresso, o meu telefone tocou e era o presidente do PSG. Quando tive que explicar à Victoria, ela começou a chorar porque, obviamente, sentiu que depois de todo aquele tempo tinha-me [finalmente] de volta", completa.

O ex-capitão da seleção inglesa acabaria por terminar a sua carreira no clube francês.

"Eu sabia que tinha a oportunidade de ganhar mais um troféu. Ela é uma mulher incrível. Acho que nunca conheci ninguém que trabalha tanto como como ela. É comprometida, não apenas com a nossa família, mas também com os negócios e está a ter tanto sucesso por causa do trabalho árduo ao longo dos anos", elogia.

Atualmente, David é dono do Inter Miami. Já Victoria tem a sua própria marca de roupa, a Victoria Beckham Beauty.