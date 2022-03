David Beckham juntou-se ao vasto leque de celebridades que nas últimas semanas têm apelado ao fim da guerra no Leste Europeu e utilizado os meios à sua disposição para ajudarem a população ucraniana, que sofre com as consequências da guerra provocada pela invasão russa.

O antigo jogador de futebol cedeu a sua conta oficial de Instagram a uma médica anestesista ucraniana, Iryna, para que esta tivesse oportunidade de mostrar a dura realidade pela qual passa o povo ucraniano.

"Hoje, assumo a conta do Instagram de David Beckham", começa por declarar Iryna, passando em seguida a mostrar aos milhões de seguidores da figura pública a realidade do hospital no qual trabalha e onde dezenas de mulheres grávidas tiveram de ser evacuadas desde o início da guerra.

