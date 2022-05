Dave Chappelle partilhou novas informações sobre o ataque de que foi vítima durante um espetáculo de comédia no Hollywood Bowl, esta semana.

O humorista, de 48 anos, revelou que não conseguiu ver a cara do homem na altura, por isso, decidiu conversar com ele, conforme conta ao The Hollywood Reporter.

“Precisava de falar com ele”, disse Chappelle, referindo que Isaiah Lee, de 23 anos, parecia ter uma doença mental.

O comediante também explicou que Lee o atacou para chamar a atenção à sua situação, dado que a avó foi obrigada a abandonar o bairro em que vivia.

Lee, que foi detido pela polícia de Los Angeles, foi, entretanto, dado como não culpado pelas autoridades.

Recorde-se que o incidente aconteceu na passada terça-feira durante um stand-up especial da Netflix.

