Dave Franco está ciente de que as parecenças físicas que tem com Luigi Mangione são irrefutáveis.

O Hollywood Reporter falou com o ator no Sundance Film Festival, onde está a apresentar dois filmes, incluindo 'Together', a produção de terror que protagoniza juntamente com a companheira (na vida real e na ficção), Alison Brie.

Quando questionado sobre as comparações a Mangione e se alguém já os tinha abordado, Brie respondeu: "Alguém? Querem dizer toda a gente?".

Com o ator a acrescentar que "nunca tinha recebido tantas mensagens na vida sobre um mesmo assunto".

"Toda a gente que tem o meu número já veio falar comigo sobre isso", disse ainda o ator, acrescentando que, no entanto, ainda não recebeu "nenhuma proposta oficial" para um possível papel para representar Luigi Mangione.

Recorde-se que Mangione está acusado de matar o diretor executivo da UnitedHealthcare, Brian Thompson, em 4 de dezembro de 2024.