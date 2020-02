Atualmente no ar na novela 'Na Corda Bamba', da TVI, Adriano Toloza não podia estar mais feliz com este projeto. O ator veio para Portugal há cerca de três anos, para integrar o elenco da novela 'Ouro Verde', e acabou por ficar no nosso país, de onde já não quer sair.

Na produção da estação de Queluz de Baixo, Adriano dá vida a Henzo Castro Melo, que está casado com a personagem de Joaquim Horta (Sérgio Vasconcelos).

"Está a ser incrível. É uma novela excelente. Os maiores talentos de Portugal estão nesta novela”, afirmou em conversa com os jornalistas na inauguração do restaurante 'A Caseta', em Lisboa, onde o Fama ao Minuto esteve presente.

Um amante de comida, Adriano não fica indiferente aos tradicionais pratos portugueses.

"Uma das coisas que mais gosto de fazer na vida é comer”, confessou. "Eu amo a comida portuguesa", afirmou, destacando de seguida alguns dos seus pratos preferidos. "Gosto muito de açorda, bacalhau espiritual, cozido à portuguesa… adoro os doces de ovos”.

No entanto, apesar de ser "muito com garfo", o mesmo não se pode dizer enquanto cozinheiro, como o próprio admitiu.

