O pequeno Vicente chegou no início de dezembro do ano passado e tem sido o destaque das publicações da mamã, Núria Madruga, no Instagram.

A viver uma nova fase no que diz respeito à maternidade, tendo visto nascer o quarto filho, a atriz tem partilhado com os seguidores vários momentos desta etapa e decidiu falar sobre a amamentação esta segunda-feira, dia 6 de fevereiro.

"Das três experiências de amamentação, esta é, sem dúvida, a que está a correr melhor", começou por destacar ao mostrar duas fotografias do pequeno Vicente.

"São raros os momentos em que estamos assim só os dois, porque a verdade é que com mais três filhos, há toda uma logística que não me permite. Mas, no meio da loucura e correria do dia a dia, enquanto for bom para os dois, vamos continuar", acrescentou de seguida a mamã.

De recordar que além do pequeno Vicente, Núria Madruga e o marido, Vasco Silva, são também pais de Lourenço e dos gémeos Sebastião e Salvador.

Leia Também: Núria Madruga declara-se à irmã, Dália, em dia especial