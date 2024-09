Daniela Ventura esteve à conversa com Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 18, de maneira a esclarecer a polémica à volta da sua relação com David Maurício.

A ex-concorrente do 'Dilema' e do 'Big Brother' afirmou que está a "reconstruir-se", uma vez que os tempos que se seguiram ao reality show não foram fáceis, devido ao "ódio" de que ambos foram alvo.

"Fui uma vítima sim, independentemente do que quer que seja. Mas ele também foi. Foi vítima de pressões, fama, pessoas, familiares e amigos. Deslumbrou-se com o mundo", notou.

Daniela considera que a entrada para o 'Dilema' foi um "grande erro", uma vez que ambos estavam "muito frágeis".

"O Cláudio disse que não houve uma traição, mas houve. O David admitiu que foram traições, mas eu desculpei. Ele tentou ser uma melhor pessoa, tem tentado todos os dias. Podia ter sido ele, eu, qualquer pessoa do mundo", acrescentou, realçando que os dois já "não são namorados" e que estão a tentar construir uma amizade.

Por outro lado, Daniela considera que as pessoas de fora se meteram demasiado na relação, algo que os "desgastou" ainda mais.

"Não queria que fosse assim, o David é muito especial para mim", confessa, realçando ainda assim que nunca sentiu "estabilidade" na relação, porque David não lhe deu a confiança necessária.

Apesar de todas as dificuldades por que passou, Daniela garantiu que está bem, feliz e equilibrada.

