De volta ao trabalho depois da pausa forçada por causa da pandemia de Covid-19, Daniela Ruah surpreendeu os fãs com algumas imagens dos bastidores das gravações de 'NCIS: Los Angeles'.

O trabalho agora é feito com todas as regras para evitar o contágio do novo coronavírus, por isso estão atualmente a ser implementadas pela produtora algumas medidas, como a máscara.

Apesar de todas as mudanças, o otimismo e a boa disposição são dois dos 'ingredientes' fundamentais que continuam presentes na equipa. Veja tudo na galeria.

