Daniela Ruah e o marido, David Paul Olsen, casaram-se há precisamente nove anos e a data não foi esquecida. Logo pela manhã, a atriz fez uma publicação no Instagram para assinalar este momento especial.

Junto de várias imagens de ambos, Daniela Ruah escreveu: "Babe! Chegámos ao 9.° aniversário! Meu parceiro de vida, paternidade, de sonhos e de crescimento. Meu maior gato, a minha segurança, o meu encorajador e o meu brincalhão. Sempre disse que casaria por vontade e não por necessidade. Pá, agora o meu coração precisa mesmo mesmo de ti. Podemos ficar assim para sempre? Obrigada em avanço".

Após a partilha, foram várias as carinhosas reações que 'encheram' a caixa de comentários com mensagens de fãs, colegas e amigos a desejaram um feliz aniversário. Veja na galeria as imagens que a atriz partilhou na publicação.

De recordar que ambos são pais dos pequenos River Isaac e Sierra.

