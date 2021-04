Como já tinha sido destacado, Daniela Silva foi a mais recente concorrente do 'Hell's Kitchen' a dizer adeus ao programa da SIC por causa de um problema de saúde. Um episódio que foi para o ar no domingo, 25 de abril.

No entanto, agora sabe-se mais pormenores sobre o estado de saúde de Daniela, que já esteve, entretanto, no 'Casa Feliz' onde se mostrou muito bem disposta.

De acordo com o Fama Show, Daniela "já andava com alguns problemas relacionados com a tensão arterial". "Sentia-me constantemente tonta, fraca e com algumas dores no fundo da barriga. No dia da minha saída estávamos a cumprir um castigo que o chef nos tinha dado, depois de um dia longo de gravações, durante o qual o meu corpo deu vários sinais de que algo não estava bem”, recordou, referindo que "começou a ver tudo preto e a sentir-se muito tonta".

Com as "dores muito fortes" que estava a sentir, acabou por ser transportada para o hospital. "Os médicos concluíram que todos os sintomas se deviam a um quisto que eu tinha nos ovários, que rebentou. Segundo os especialistas terá sido o stress a despoletar tudo, apesar do problema certamente já ser antigo. Estar sob pressão pode ter acelerado esta situação. Foi-me recomendado descanso e eu tive que optar por desistir do programa porque a minha saúde está em primeiro lugar", destacou.

