Este domingo, dia 11, Andreia Rodrigues completa 37 anos de idade, data que o marido, Daniel Oliveira, fez questão de evidenciar nas redes sociais através de uma bonita carta que escreveu dirigida à companheira, como se da filha mais velha, a pequena Alice se tratasse.

"Mamã Andreia, isto hoje é uma carta a 4 mãos. Falo por mim e pela mana, porque há muitas coisas que ela não sabe, que já vi que vou ter de ser eu a tratar, porque se estiver à vossa espera, enfim", começa por escrever, referindo à pequena Inês, que nasceu no passado mês de março.

"Melhor do que termos este pai, é ter a bênção da vida de seres nossa mãe. Como costumo dizer: és o meu mundo! Mesmo que não saibas fazer contas quando me entopes com sopa", continua.

Entretanto, termina: "Estás mais linda do que nunca! O pai diz o mesmo! Disse-me que está mais apaixonado por ti e que casava contigo hoje outra vez. Mas parece que não pode ser por causa do confinamento. Assim hoje és toda só nossa! Hoje e sempre! Muitos parabéns, Amor!", completou.

