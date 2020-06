A notícia da morte de Pedro Lima despontou uma onda de homenagens sem precedentes e Daniel Oliveira foi uma das personalidades que se mostrou sensibilizado com esta perda.

À semelhança de dezenas de figuras públicas, o diretor geral da SIC fez uso das redes sociais para prestar o seu tributo ao ator da estação de Queluz.

"Que choque! Paz à sua alma! Os meus sentimentos aos filhos, mulher, família e amigos. Até sempre, Pedro", escreveu Daniel Oliveira.

Nuno Santos, diretor de programas da TVI, já se manifestou com em comunicado, no qual expressa a sua admiração por Pedro Lima, e em declarações em direto no Jornal da Uma.

