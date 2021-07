A decisão inesperada de Cristina Ferreira, antiga estrela da SIC, em abandonar o canal para se mudar para a TVI na qualidade de apresentadora, diretora de ficção e entretenimento e acionista da Media Capital, deixou o panorama televisivo em alvoroço. Há um ano, as manhãs da SIC ganharam um novo rumo com Diana Chaves e João Baião no comando.

Uma data que Daniel Oliveira, diretor de programas do canal, assinalou publicamente, revelando o seu "orgulho" na dupla de apresentadores. "Um ano feliz com a Diana Chaves e o João Baião na 'Casa Feliz'. Orgulho", afirmou na legenda de uma fotografia em que aparecem juntos.

Ainda durante a emissão desta segunda-feira, João Baião recordou que o convite para formar dupla com Diana Chaves foi realizado de forma inesperada. Na altura, os apresentadores foram contactados por Daniel Oliveira, que lhes pediu que fossem para o ar logo no dia seguinte.

