A terceira gala de 'Big Brother' ficou marcada pela expulsão de Ana Maia e de Daniel Oliveira, um dos casais desta edição. Em entrevista a Manuel Luís Goucha, o ex-concorrente de Braga mostrou-se triste por ter abandonado o programa tão prematuramente.

Daniel confessou que Ana, a sua esposa, podia ter dado muito mais ao jogo e que a dificuldade que ela demonstrou em entrosar-se com o grupo também o afetou. "Eu sempre disse que ela era o meu ponto fraco ali dentro", explicou.

"A Ana perdeu o comboio, nós avançámos e ela ficou um bocado para trás", disse ainda, justificando o motivo que levou a companheira a ser um dos elementos do grupo com menos visibilidade no jogo.

No entanto, apesar da sua saída ter sido inesperada, Daniel acredita que, com a expulsão da companheira, conseguiria ter uma prestação diferente. "Ia dar, esta semana, muito mais de mim", acrescentou.

Leia Também: 'Big Brother'. Joana S. em lágrimas: "Custa-me olhar para o espelho"