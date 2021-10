Com a entrada de outubro, é tempo de balanços e, para Daniel Oliveira, há motivos para celebrar. O diretor de programas da SIC destacou os resultados do mês de setembro, que deram à estação de Paço de Arcos o "32.º mês consecutivo de liderança".

"SIC conquista o 32.º mês consecutivo de liderança e vence ininterruptamente há 137 semanas. SIC conquista o público em todos os períodos horários e tem os programas de entretenimento, ficção e informação mais vistos do mês", afirmou.

"'Isto é Gozar com Quem Trabalha' foi o programa de entretenimento mais visto do mês da televisão portuguesa e 'Quem quer namorar com o agricultor?' liderou tanto aos domingos à noite como de segunda a sexta no acesso. 'Amor Amor' é a novela preferida do público há 9 meses desde a estreia, tal como a 'A Serra' é líder no prime time. 'Casa Feliz', 'Júlia', 'Linha Aberta' lideram o daytime de segunda a sexta", referiu quanto ao entretenimento.

Ao fim de semana, lideram os programas 'Alta Definição', 'Domingão' e 'Fama Show'. E na informação o Jornal da Noite, Primeiro Jornal e Especial Autárquicas foram os preferidos dos portugueses.

