Setembro representa o início da nova temporada televisiva e na SIC, embora se vivam tempos de grande sucesso, ninguém tem autorização para baixar os braços.

A comandar as 'tropas' de Paço de Arcos está Daniel Oliveira, que aos jornalistas - durante a festa de apresentação da nova grelha do canal - se mostrou sempre confiante, mesmo quando o assunto foi a primeira novela da noite, 'Lua de Mel', que continua a perder para 'Festa é Festa', da TVI, líder neste período.

Em relação ao projeto, que entrou esta semana na última temporada, o diretor da SIC referiu que foi pensado apenas para os meses de verão e que a intenção sempre foi estrear em setembro - altura em que os espectadores regressam de férias - uma nova novela.

"'A Lua de Mel' está a cumprir o propósito que é quase total em relação aos seus objetivos. Se tivéssemos estreado uma novela de longa duração no verão, teria uma quebra de consumo e seria um inverno muito mais difícil porque não teria agarrado os espectadores durante este período", notou.

Nova temporada, nova novela e nova protagonista

Para tentar ganhar as audiências no horário que segue o bloco noticiário, onde a TVI continua a ser 'dona e senhora', a SIC vai apostar em 'Sangue Oculto', uma nova novela. Sara Matos, João Catarré, Júlia Palha e Virgílio Castelo integram este elenco sobre o qual Daniel Oliveira deposita muitas expetativas.

"Podemos esperar aquilo que costumamos chamar um 'novelão', no sentido de ser uma história com um elenco extraordinário, escrita pela Sandra Santos a partir de uma ideia original do Daniel Cruzeiro, tal como 'Amor Amor', e mantemos essa premissa de criar história originais, escritas por autores portugueses, interpretadas por atores portugueses", explicou.

O também apresentador afirmou que esta novela implicou um investimento técnico, associado à gravação, e que o objetivo é "contar uma história que chegue a todos os públicos".

Há, afinal, uma 'guerra de audiências'?

Daniel Oliveira foi também questionado sobre a tão comentada 'guerra das audiências'. A resposta, feita num tom mais assertivo, contou com alguma ironia à mistura. "Eu vejo que a vossa guerra [das revistas] é muito maior que a guerra das televisões. Fazem páginas e páginas a dizer quem vendeu mais. Eu vejo com muito interesse essa guerra, sobre a qual vocês até deviam falar", atirou num tom provocador.

'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' vs 'Big Brother'

Em vésperas da estreia de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?', Daniel Oliveira não se mostrou preocupado e assumiu estar "pronto", como diz estar "todos os dias".

"Preparámos setembro como preparámos os outros meses, fizemos apostas contínuas ao longo do ano e preparámos setembro de uma forma estruturada e não a pensar num dia ou num programa", acrescentou.

A grande 'batalha' entre os reality shows de SIC e TVI começa já este domingo, dia 11 de setembro.

Júlia Pinheiro como atriz? A tempo inteiro, não!

Outro dos pontos abordados durante a conversa de Daniel Oliveira com os jornalistas foi a vontade demonstrada recentemente por Júlia Pinheiro sobre trabalhar como atriz em novelas. O diretor não descarta essa possibilidade, embora a opinião mude de figura se isso implicar que deixe de apresentar o programa da tarde.

"Acredito que podemos ver a Júlia em alguma participação especial em algum projeto. A tempo inteiro não está previsto, mas acredito que a Júlia tem essas valências e acho que há uma oportunidade para que ela possa fazer uma 'perninha' e, quem sabe, ter um novo caminho", respondeu.

"O futuro da SIC passa pela Andreia Rodrigues", diz Júlia Pinheiro

As declarações, feitas esta semana, também foram comentadas por Daniel Oliveira, que entre uma resposta 'politicamente correta' também quis sublinhar a relação de amizade que as duas apresentadoras têm.

"Acho que o futuro da SIC passa por várias pessoas. A Júlia tem uma relação de amizade com a Andreia, foi a Júlia que apostou nela nas fases mais importantes do lançamento da sua carreira. Acho que ela reconhece esse talento e tem um carinho especial pela Andreia", terminou.

