Pelé completa mais um ano de vida esta sexta-feira, dia 23 de outubro, data que foi destacada no Instagram por Daniel Oliveira.

Ao lado de uma fotografia em que aparece na companhia do ex-jogador, o apresentador da SIC escreveu: "80 anos do rei Pelé! Tive o privilégio de o entrevistar duas vezes, em 2003 e 2006 e foi sempre digno do título".

Uma partilha que foi desde logo destacada aos olhos de muitos seguidores.

