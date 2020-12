2020 foi um ano de apostas para a SIC. Mesmo com a saída de Cristina Ferreira do canal, as surpresas não pararam de surgir, pelo contrário.

Ainda esta sexta-feira, dia 18, por exemplo, Daniel Oliveira usou a sua conta de Instagram para anunciar o mais recente projeto do canal de televisão.

"Mais um passo no sentido da diversificação da nossa oferta de conteúdos. Advance.sic uma nova plataforma de gaming e eSports! Acho que não vamos ter World Cup Italia 90 para Mega Drive, nem o Streets of Rage, onde eu era capaz de vir a competir, mas nunca se sabe...", afirmou o diretor de programas.

Importa recordar que também recentemente a SIC lançou a Opto, uma plataforma de streaming com conteúdos exclusivos.

