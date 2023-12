Daniel Oliveira quer começar 2024 tal como o terminou: a vencer as audiências.

A SIC tem uma programação muito familiar para o primeiro dia do novo ano, com destaque para a estreia da nova temporada de 'A Máscara', mas também à tarde há motivos para juntar as pessoas de que mais gosta em frente à televisão.

Daniel Oliveira já destacou nas redes sociais a estreia de 'Frozen II', que irá para o ar logo após o fim do'Primeiro Jornal'.

"'Frozen II', estreia absoluta em televisão. Segunda-feira, dia 1, depois do 'Primeiro Jornal', na SIC", escreveu o diretor de Programas do terceiro canal.

