Daniel Gregório foi uma das figuras públicas a reagir com grande alegria ao aparecimento do pequeno Noah - menino, de dois anos, que se encontrava desaparecido em Proença-a-Velha há um dia e foi encontrado vivo no final esta quinta-feira, dia 17.

"Estou tão contente, tão contente como se fosse um filho meu", começa por realçar o antigo concorrente da 'Casa dos Segredos', que anteriormente havia feito várias publicações onde considerava "estranho" o desaparecimento da criança.

Reforçando que, na sua opinião, "muita coisa não faz sentido" neste caso, nomeadamente o facto de a criança ter saído sozinha de casa, Daniel afirma estar "emocionado" e pronto a ajudar.

"Não sei para quem vai ser esta mensagem, não sei se para os pais, se para quem está encarregue agora do menino. Eu estou a viver esta notícia como se fosse um filho meu, quero ajudar, estou disposto a ajudar. Não me importo de suportar todos os custos que sejam precisos para esta criança. Partilhem este vídeo, façam este vídeo chegar a quem está encarregue do Noah. Eu terei todo o gosto e quero presenciar toda a evolução deste bebé a partir de agora e no que conseguir vou estar cá para ajudar, monetariamente e não só. Quero estar presente para ajudar", afirma, pedindo aos fãs que partilhem a sua publicação.

Apesar da oferta de Daniel Gregório, é importante lembrar que não existe até ao momento qualquer indicação que aponte para o facto de Noah e a família passarem por qualquer tipo de dificuldade económica. A família vive no campo por opção, onde adotou um estilo de vida que preza o contacto próximo com a natureza.

