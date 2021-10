Daniel Craig recebeu uma das maiores distinções enquanto artista. O ator, que deu vida a famoso espião James Bond, foi a mais recente celebridade a ver o seu nome gravado na 7007 Hollywood Boulevard, em Los Angeles, lugar também conhecido como o Passeio da Fama.

A estrela foi inaugurada numa pequena cerimónia que aconteceu esta quarta-feira, 6 de outubro, onde Daniel foi apresentado pelos produtores de Bond, neste caso, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Rami Malek, ator que contracenou com ele no filme '007 Sem Tempo Para Morrer', também marcou presença no momento.

Num discurso, Craig afirmou: "Ao Michael Wilson e à Barbara Broccoli, agradeço-vos do fundo do meu coração, sem vocês não estaria aqui hoje".

"Se a felicidade fosse medida pela companhia que temos, então estar aqui neste chão rodeado destas lendas faz-me um homem muito, muito feliz. Muito obrigada", completou.

Veja as imagens deste momento na galeria.

