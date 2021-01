Dânia Neto presenteou os seus seguidores do Instagram com uma nova fotografia ao lado do filho. Uma imagem que a atriz acompanhou com um desabafo onde revela ter ficado com o seu coração de mãe "pequenino" ao perceber que as novas medidas de confinamento estão a provocar ao pequeno Salvador, de dois anos, saudades da sua rotina.

"O Salvador esta manhã disse-me: 'Mamã, escola Mamã'. E o meu coração ficou pequenino ao perceber que ele tem saudades dos amiguinhos e da sua rotina", lamentou a atriz, que quis ainda assim ver o lado positivo e, para tal, realçou o facto de ter a oportunidade de levar o seu menino ao jardim da casa onde vivem.

"O máximo que consigo é levar-te ao jardim, temos sorte, porque existem meninos que não tem essa possibilidade", completou.

