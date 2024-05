Dânia Neto está a viver momentos de grande felicidade, na sequência do nascimento do seu segundo filho, António, que veio ao mundo no passado dia 14 de setembro.

Nas redes sociais, mais concretamente no Instagram, a atriz mostrou-se uma vez mais encantada com a maternidade, tendo partilhado com os fãs novas fotografias da família toda reunida.

"Não sei por aí, mas por aqui a minha vida é [emojis relacionados com crianças e felicidade]", escreveu ainda Dânia na legenda. Na galeria poderá ver todos os registos publicados.

Vale recordar que António é fruto da relação de Dânia Neto e do marido Luís Matos Cunha. Os dois são também pais de Salvador.

