As gravações da novela 'Terra Brava' chegaram ao fim, como tal, foram vários os atores que decidiram evidenciar este momento nas suas redes sociais. Dânia Neto destacou-se partilhando uma fotografia da sua personagem - Candy - na sua conta de Instagram, aproveitando para fazer um balanço sobre o projeto.

"Hoje foi um dia especial, um dia em que fechei mais um ciclo de trabalho. Não gosto de despedidas mas gosto de encerrar capítulos. Termino com sentido de dever cumprido. Obrigada a vocês Bravenses que me receberam tão bem apesar de ter começado já a meio. Obrigada ao meu querido Renato Godinho que foi um companheirão, gostei tanto de trabalhar contigo. Obrigada ao público que gosta tanto de nos ver todas as noites", escreveu na publicação.

Ora veja!

