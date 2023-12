Dânia Neto vive dias felizes.

A atriz foi mãe pela segunda vez há exatamente três meses, uma data que não quis deixar de assinalar na sua conta no Instagram, com a partilha de duas novas fotografias do pequeno António Maria, nas quais o menino aparece deitado e muito sorridente.

"Este anjinho hoje completa três meses... Tudo ficou mais bonito com a tua chegada, meu amor", escreveu a atriz, na legenda das fotografias.

De recordar que Dânia é ainda mãe de Salvador, de cinco anos. Os dois meninos são frutos do seu casamento com Luís Matos Cunha.

Leia Também: Dânia Neto mostra como estão a crescer os filhos, Salvador e António