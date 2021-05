"É isto todas as tardes". Dalila Carmo mostrou aos seguidores da sua página de Instagram a rotina dos últimos dias. Em cena no Teatro da Trindade com a peça 'Noite de Estreia', a atriz mostrou toda a preparação para dar vida a Myrtle.

"Vou desmistificar. Afinal não estou loira. O Nuno cola-me tudo na pele porque com tanta queda e pirueta posso bem ficar sem ela a meio do espectáculo. A Adriana ajuda-nos com tudo e embebeda-me de chá gelado para garantir que não fico bêbeda em cena como a Myrtle", explicou.

"E daqui a pouco recomeçamos a viagem sem saber onde nos leva hoje. Na verdade ela depende de vocês também. Até já", completou.

Leia Também: Dalila Carmo deixa mensagem de apoio a Maria João Abreu