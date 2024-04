Dalila Carmo e Diogo Infante cruzaram-se ontem, dia 4 de abril, em mais uma edição do Millennium Estoril Open, tendo aproveitado não só para trocarem 'dois dedos de conversa', mas, também, para posarem para os fotógrafos.

A imagem foi posteriormente publicada pela atriz no Instagram, acompanhada da seguinte legenda: "O meu querido Diogo e eu estivemos ontem no Millennium Estoril Open para o The Art Of Tasting Portugal

e aproveitámos para pôr a conversa em dia. Encontros bons".

Vale lembrar que em breve estreia na TVI a série de seis episódios intitulada 'A Filha', protagonizada precisamente por Dalila Carmo e Diogo Infante.

