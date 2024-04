Dalila Carmo abriu o coração numa partilha sentida que fez com os seguidores da sua página de Instagram através de uma reflexão sobre a vida e sobre o quão privilegiada é pelo que conseguiu conquistar até então.

"Perguntam-me muitas vezes se sou feliz. Se sou realizada. É verdade que não fiz os filmes dos meus sonhos. Nem trabalhei com as pessoas que mais queria. Mas também é verdade que com o tempo, ganhamos maturidade para perceber a quantidade de maravilhas que a vida nos trouxe, ao invés de olharmos para o que não tivemos", começa por notar.

Na visão da artista, de 49 anos, o 'segredo' está em "aprender a mudar o ângulo de visão é a maior das conquistas".

"Sou uma sortuda por poder fazer o que gosto, sem nunca ter tido a necessidade (e a vontade) de instrumentalizar as minhas relações. Sou uma sortuda por poder 'viver' entre cada trabalho e ter a oportunidade de andar a ver e a beber do mundo. Sou uma sortuda pelas pessoas que reuni à minha volta durante a minha vida (haverá sempre alguns erros de casting), e que me elevam dois degraus de sabedoria em vez de dois degraus de outra coisa qualquer", nota.

A atriz considera-se igualmente uma pessoa de sorte por "nunca se sentir sozinha" e por entender que o "trabalho é só mais um trabalho".

"Que o sucesso é sermos felizes na nossa intimidade e podermos manter a integridade intacta. Sem a necessidade de provar porra nenhuma. A vida pode-se perder nos labirintos da ambição e da vaidade", termina.

Leia o texto completo:

