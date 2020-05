Como já tinha sido destacado, esta quinta-feira vários atores, produtores, cenógrafos, técnicos e outros profissionais juntaram-se numa vigília, em várias cidades, pelos que ficaram sem rendimentos e sem apoios com a chegada da pandemia da Covid-19

Entre os presentes esteve Dalila Carmo, como a própria atriz fez questão de destacar nas redes sociais.

Ao lado de uma fotografia que publicou na sua página de Instagram, onde surge em frente à Assembleia da República, a atriz escreveu: "Somos muitos mais. Do sector cultural fazem parte milhares de profissionais desde o figurinista ao técnico de som, do produtor ao aderecista, do director de fotografia ao escritor, ao músico, ao bailarino, ao maquilhador, ao contra-regra etc, etc, etc. Levamos o nosso trabalho muito a sério e neste momento há milhares de pessoas sem saber quando podem voltar a trabalhar. Estamos juntos pela cultura e pelos seus profissionais".

