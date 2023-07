"Pai, estarás sempre connosco e sei que não precisávamos de uma tatuagem para o saber.. mas eu gosto de rabiscos, como sabes, e ao partilhar com o teu neto ele quis imortalizar-te também". Foi com estas palavras que Dália Madruga começou a publicação que fez no Instagram, onde revela que fez uma tatuagem em homenagem ao falecido pai.

Mas não foi a única. O filho mais velho da figura pública, João, também quis prestar um tributo ao avô e deixou-o marcado na sua pele.

"Foi um projeto a dois, mãe e filho, uma coisa nossa, dedicada a ti! Quando vi o desenho emocionei-me, engoli em seco e fiz-me de forte, sei que o João sentiu o mesmo e ali, por momentos, evitámos olhar nos olhos um do outro", confessou.

"Gostávamos que a visses, sabemos que a vês, sabemos que gostaste, como gostavas de tudo o que fazíamos, mesmo quando não concordavas. Amamos-te muito e sentimos a tua falta, todos os dias", desabafou ainda.

De recordar que além de João, que é fruto de uma anterior relação, Dália Madruga e o atual marido, Marcos Tenório Bastinhas, são pais de Clara, Alice e Joaquim.

