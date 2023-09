Alice é a terceira filha de Dália Madruga e começou esta semana uma etapa nova e importante na sua vida: o primeiro ano de escola.

A apresentadora assinalou este momento especial nas redes sociais, onde partilhou algumas fotografias da menina vestida com a farda do colégio e também com a irmã, Clara, deixando uma mensagem emotiva.

"Ontem foi um dia tão emotivo que só consegui encontrar as palavras madrugada dentro. A minha Alice entrou para o primeiro ano. A minha pequenina cresceu, a minha mini 'me' está a voar… E que feliz estava por iniciar tão importante etapa na vida dela. Tu consegues tudo filha, vai em frente!", escreveu Dália na legenda das fotografias.

De recordar que Alice, de seis anos, é a terceira dos quatro filhos de Dália Madruga, que é ainda mãe de Clara, de oito anos, e Joaquim, de dois, todos frutos do seu atual casamento com Marcos Nabeiro Tenório, e um filho mais velho, João, de 16 anos, do seu anterior casamento com João Fernandes.

