Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram que Dália Madruga assinalou publicamente o aniversário do filho mais velho, João.

Foi há 14 anos que a figura pública foi mãe pela primeira vez, um dia especial que será sempre comemorado.

"É o meu primogénito, aquele que me ensinou a ser mãe, aquele que desde que nasceu tem a capacidade de me decifrar, de me dar a mão. O meu sorriso bonito, o maior companheiro de viagem, inteligente, perspicaz, que tem o coração no sítio certo, um sentido de justiça muito apurado e amor, todo ele é amor. O melhor irmão do mundo", começou por dizer a mamã 'babada' ao falar do seu menino.

"E apesar do desafio que é a adolescência, as horas infinitas no computador, as milhares de teorias que tem, a certeza que tem sempre razão, principalmente quando o tema é futebol, não deixa de ser um ser humano excecional que nos enche de orgulho e com a certeza que estamos a criar um futuro adulto exemplar. Muitos parabéns, meu amor", acrescentou.

"A mãe, o pai e os manos serão sempre o teu chão, voa, voa alto, mas com a certeza que terás sempre aqui o teu porto seguro, o lugar para onde voltar", rematou.

