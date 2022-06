Dália Madruga destacou na sua página de Instagram novas imagens do filho mais novo, o pequeno Joaquim, que nasceu no dia 22 de agosto do ano passado.

Esta quarta-feira, 22 de junho, o menino completou dez meses de vida e a mamã 'babada' não deixou passar em branco este dia especial.

"Este bebé risonho faz hoje 10 meses! Está tão crescido, de repente já tem seis dentes, já não para quieto, mete-se com toda a gente e adora que se metam com ele. É extremamente simpático e adora pessoas", destacou Dália Madruga ao falar do menino.

Veja na galeria as recentes imagens do bebé Joaquim e outras fotografias da família.

De recordar que o menino é o terceiro filho de Dália Madruga em comum com Marcos Tenório Bastinhas. Juntos são ainda pais de Clara e Alice. Dália é também mãe de João, fruto de uma relação anterior.

