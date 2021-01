Dakota Johnson revelou que sofreu um ataque de pânico durante as filmagens de 'Our Friend'.

A atriz, de 31 anos, foi escalada para filmar a sua primeira cena de canto e teve um ataque de pânico assim que as câmaras começaram a gravar.

"Cantar à frente das pessoas é, na verdade, tão assustador para mim", disse, esta terça-feira, no 'The Tonight Show'. "E tivemos que filmar uma cena em que nem dá para me ver, na verdade", acrescentou.

O momento aconteceu assim que o realizador gritou "ação", levando a que Dakota fugisse das câmaras.

"Comecei a correr, a rir histericamente, e todos na equipa estavam do género: 'O que é que ela está a fazer?'", recordou. "Corri e ri. Depois parei de me mover e comecei a chorar", acrescentou, referindo que o ataque manifestou-se em várias emoções.

