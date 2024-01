Dakota Johnson pediu que a 'deixassem em paz' e tudo por causa da história de que a atriz dorme 14 horas por dia.

Dakota, de 34 anos, causou polémica em dezembro de 2023, quando disse numa entrevista ao Wall Street Journal que poderia dormir "facilmente" durante esse período de tempo, o que gerou todo o tipo de comentários.

Agora, numa aparição no 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', a atriz esclareceu o tema com o apresentador. "Eu nem disse isso assim!".

Quando questionada sobre se gosta de dormir 14 horas, ela respondeu: "Não. Eu disse que poderia facilmente dormir 14 horas. Mas não gosto de fazer isso. Não sou um monstro!", contou.

Depois de Jimmy ter salientado que muitos meios de comunicação divulgaram a história, o que gerou um debate sobre a quantidade certa de horas de sono por dia, Dakota 'defendeu-se', em tom de brincadeira. "Porque é que dormir é mau? Tipo, porquê? Deixem-me em paz, estou só a dormir", concluiu.

