Sofia Ribeiro marcou presença no programa de Manuel Luís Goucha desta sexta-feira e um dos temas que marcou a conversa foi a sua viagem recente ao Brasil. No final de 2020, quando terminou as gravações da novela 'Amar Demais', a atriz rumou ao Rio de Janeiro para uns dias de descanso, mas a viagem, em tempos de pandemia, suscitou grandes críticas nas redes sociais.

"As pessoas são más", começou por dizer a atriz.

"Percebo que as pessoas estão magoadas e revoltadas. Tento desculpar. Mas não fiz nada de mal [...] Já aprendi a lidar com as críticas. Há pessoas a quem me dá gosto responder e dá vontade de dizer 'vai à merda'", afirmou.

A atriz afirmou ainda que "não perde tempo" com "ranhosos" e . bloqueia-os de imediato. Muitas vezes envia inclusive uma mensagem à respetiva pessoa a avisar que vai bloquear.

Leia Também: Sofia Ribeiro sobre The Weeknd no Super Bowl. "Fraquinho. Até desafinou"