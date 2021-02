The Weeknd foi a grande estrela do intervalo do Super Bowl deste ano, mas por cá nem todos aprovaram a atuação do músico no evento que celebra o fim do campeonato de futebol americano.

Sofia Ribeiro, grande fã de The Weeknd, garante que já viu o seu ídolo fazer bem melhor.

"Gosto muito do The Weeknd, já vi um show dele muito fixe cá em Portugal. Estava com uma grande expetativa, mas foi fraquinho. Acho que até desafinou um bocadinho, estava à espera de mais. Fraquinho", aponta a atriz, que assistiu na televisão ao evento.

Concorda com a opinião de Sofia Ribeiro? Reveja aqui a atuação de The Weeknd.

