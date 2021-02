The Weeknd foi a grande estrela do intervalo do Super Bowl deste ano, um evento que é seguido por milhões de pessoas nos Estados Unidos, uma vez que é o fim do campeonato de futebol americano.

Segundo a imprensa internacional, o artista terá investido cerca de 7 milhões de dólares, aproximadamente 5,8 milhões de euros no espetáculo.

A performance integrou os maiores êxitos do artista como 'Starboy' e 'The Hills' e 'Can't Feel My Face'.

Veja de seguida o concerto completo.

