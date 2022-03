D. Afonso, o filho mais velho D. Duarte e D. Isabel de Bragança, completa esta sexta-feira, 25 de março, mais um ano de vida. A data foi assinalada na página oficial de Facebook do duque de Bragança.

"Hoje, dia 25/03/2022, é o 26º Aniversário de Sua Alteza Real o Príncipe Dom Afonso de Bragança, Príncipe da Beira e Duque de Barcelos. Neste dia do seu aniversário desejamos a S.A.R. as maiores felicidades. Muitos parabéns e muitos anos de vida!", lê-se na mensagem, acompanhada com uma fotografia de D. Afonso.

Note-se que D. Duarte e D. Isabel de Bragança são ainda pais de Maria Francisca, de 24 anos, e Dinis, de 22.

