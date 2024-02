Sofia, duquesa de Edimburgo, começou a semana com uma visita à London College of Fashion, Inglaterra.

Tendo em conta que a duquesa é madrinha real da Universidade de Artes de Londres, esta teve a oportunidade de assistir à exposição dos alunos graduados deste ano.

Sendo o evento relacionado com a moda, a mulher do príncipe Eduardo destacou-se com um elegante vestido midi azul escuro, que conjugou com sapatos estilo stiletto da mesma cor, e carteira prata.

Juntamente com o marido, a princesa Ana e o príncipe William, Sofia faz parte do grupo sénior da realeza que tem mantido a agenda real na ausência dos outros membros: o rei Carlos III e a princesa Kate Middleton.