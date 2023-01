Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam hoje, 26 de janeiro, no programa 'Dois às 10', na TVI, as Senhoritas. O duo ficou conhecido pelo tema 'Sabão em Pó', cuja letra tem dado bastante que falar.

Os apresentadores não perderam a oportunidade de fazer um dueto com as cantoras ao som do refrão:

"Essa cueca branca Calvin Klein/ Que eu só vi quando deixaste para lavar/ Com quem estás usando ela/ Comigo só usas as velhas".

Veja o momento.

