Cuca Roseta mostrou esta sexta-feira, dia 5 de agosto, registos das suas férias no Algarve e ousadia não lhes falta.

Com vários vídeos e fotografias, dentro e fora de água, a cantora voltou a revelar muita confiança, o que é também sustentado pelo que escreveu na legenda da publicação.

"O amor próprio é a maior conquista. Já dizia Whitney Houston: 'Learning to love yourself it is the greatest love of all'.

Não podemos amar os outros se não estamos seguros e plenos com nós mesmos. É claro que há que dosear a vaidade, mas também há que dosear a baixa auto-estima", escreveu Cuca Roseta.

Os conselhos da cantora não ficaram por aqui. "RESPIRA, encontra-te com o teu silêncio, com a consciência plena e ela diz-te quem és e para onde vais sem ilusões, sem julgamentos, sem efemeridade. Soma o amor que dás ao mundo e ama-te na mesma medida. Porque um não flui sem o outro", acrescentou.

No final, Cuca lembrou a célebre frase "só o amor importa", da amiga Mariama Barbosa, que faleceu recentemente.

Leia Também: Cuca Roseta sobre críticas de Nuno da Câmara Pereira: "Não gosta de mim"