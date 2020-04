Cuca Roseta parece ter começado o dia bem cedo. Foi na madrugada desta sexta-feira, dia 17, que a fadista resolveu presentear os seus seguidores do Instagram com uma rara fotografia onde posa ao lado do marido - João Lapa.

Com uma legenda carregada de romantismo, Cuca declara-se aquele que é o amor de e "para toda a sua vida". É caso para dizer que a quarentena está a deixar este casal, junto desde 2015, ainda mais apaixonado.

Recorde-se que Cuca e João têm uma filha em comum, Benedita, de três anos. Já a fadista é ainda mãe de Lopo, fruto de um outro relacionamento.

