Joana Diniz está a cada dia mais apaixonada pelo seu companheiro, Nando, e prova disso é o facto de serem cada vez mais frequentes as publicações onde surge ao lado do amado.

Esta quarta-feira, dia 15, a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, decidiu terminar a noite deixando as suas redes sociais repletas de amor. Depois de publicar uma fotografia ao lado do namorado, Joana quis ainda dividir com os fãs um vídeo que mostra um momento de cumplicidade entre ambos.

Recorde-se que a jovem é mãe de Valentina, de sete meses, fruto da sua anterior relação com Igor Sanchez.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Os melhores momentos a dois. Dânia Neto em vídeo amoroso com o filho