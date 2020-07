Cuca Roseta conseguiu uma nova conquista no Taekwondo, tendo feito mais um exame de Graduação de DAN, como a própria revelou na sua página de Instagram.

"Hoje, foi um dia muito especial para mim, depois de sete anos de tantas viagens pelo mundo a levar o nosso lindo Portugal na voz, finalmente consegui preparar-me para fazer o meu exame para 2Dan", começou por anunciar.

"Digo sempre que gostava que não fosse preciso dormir para fazer todas as coisas que gosto, confesso que não me senti ideal no exame porque sou muito perfeccionista e queria ter tido mais tempo para fazer tudo perfeito, mas mais importante que tudo, é que o fiz! E não é que fiz mesmo! Sinto-me feliz de fazer o possível e o impossível para cumprir com todas as minhas paixões! Não há desculpas, podemos muito mais do que aquilo que imaginamos", acrescentou de seguida.

Antes de terminar, a fadista fez questão de deixar alguns agradecimentos especiais. "Obrigada à minha instrutora incrível Carolina Santos e obrigada à STAT Martial Arts por me fazerem tão feliz nesta família a que pertenço há 16 anos que é o TAEKWONDO SONGAHM", rematou.

