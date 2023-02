O regresso dos 'Morangos Com Açúcar', com o lançamento de uma nova série marcada para breve, foi um dos temas centrais da gala do 30.º aniversário da TVI.

Rita Pereira subiu a palco ao lado de Tiago Castro, com o ator a colocar um adereço muito especial, os óculos do icónico Crómio. O ator fez em palco uma brilhante interpretação da personagem a que deu vida em 'Morangos Com Açúcar' e acabou aplaudido por todos os que marcaram presença na Aula Magna.

O momento está agora a dar que falar nas redes sociais, onde se especula se esta terá sido a confirmação de que o Crómio vai fazer parte do regresso da série juvenil que marcou gerações.

